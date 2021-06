Ploumen haalt uit naar Hoekstra: ‘Kom praten’

De formatie zit muurvast. Elf weken naar de verkiezingen zijn de gesprekken over een nieuw kabinet nog niet van de grond gekomen. Elke combinatie van partijen die samen een meerderheidskabinet zouden kunnen vormen, stuit op verzet van minimaal één van die partijen. Informateur Mariëtte Hamer bekijkt onder andere of VVD, D66, CDA, PvdA en GroenLinks samen een coalitie zouden kunnen vormen. Maar VVD en CDA willen niet met zowel PvdA als GroenLinks in een kabinet stappen. Een partij is genoeg voor een meerderheid.



Ploumen ging donderdagochtend in haar eentje langs bij informateur Ze heeft toen nogmaals benadrukt dat haar partij niet zonder GroenLinks deel zal nemen aan een coalitie. Zij verwijt vooral CDA-leider Hoekstra de boel te blokkeren. ,,Blijkbaar vindt hij de verschillen met PvdA en GroenLinks groter dan met Forum voor Democratie waarmee het CDA in Noord-Brabant samenwerkte.’’