Podcast: zorgen voor Hugo, spierballentaal van Wopke en de nostalgie van verkiezingsprogramma’s

Grapper­haus: Politie treedt terecht hard op tegen relschop­pers

24 januari Burgemeesters en politie hebben terecht hard opgetreden tegen relschoppers dit weekend. Demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) reageerde daarmee zondag op de ongeregeldheden en opstootjes op verschillende plekken in het land. Vooral in Eindhoven en Amsterdam liepen demonstraties tegen coronamaatregelen uit de hand en greep de politie hard in.