Politie krijgt bijna 100 miljoen om werkdruk te verlagen

Binnen de politie wordt steen en been geklaagd over de werkdruk. Vandaag deden agenten hun verhaal in deze krant. Met de toegezegde 91 miljoen euro kunnen de politieteams in de regio de ergste problemen oplossen, stelt Grapperhaus. ,,Het is hard nodig nieuwe politiemensen te werven en de gevolgen van vergrijzing van het korps op te vangen. Deze extra 91 miljoen euro voor inzetbaarheid gaat daar een wezenlijk verschil in maken. Zo werken we aan een verantwoorde versterking van de politie.”