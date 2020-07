Politiek Den Haag wijst Shell op voordelen Nederland

Shell-bestuursvoorzitter Van Beurden zei zaterdag in het Financieel Dagblad dat er nog geen concrete plannen zijn, maar dat zijn bedrijf daar serieus over gaat nadenken. Het bedrijf heeft vijftien jaar met de Nederlandse overheid gesproken over afschaffen van de dividendbelasting. Dat leek ook serieus te gebeuren, maar de druk tegen het kabinetsvoornemen werd in 2018 te groot. In het Verenigd Koninkrijk wordt geen dividendbelasting betaald.

VVD-Tweede Kamerlid Helma Lodders: ,,Dit bewijst maar weer eens dat het ‘vestigingsklimaat’ geen rechtse hobby is, maar dat er echte banen van echte mensen vanaf hangen. We hopen en vechten er natuurlijk voor dat grote bedrijven zoals Shell en de banen die zij voortbrengen in Nederland blijven. Zeker nu we in een diepe crisis zitten en de werkloosheid oploopt.’’

Quote Nederland is om veel andere redenen een uitsteken­de vestigings­plaats voor bedrijven Steven van Weyenberg (D66)

Onwenselijk

,,Shell hoort bij Nederland’’, zegt CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch in een reactie. ,,Het is zeer onwenselijk als zij uit Nederland zou vertrekken. We zitten in economisch zware tijden dus Shell is belangrijk voor het behoud van onze banen. Het kabinet zou dan ook meer moeten inzetten op een industrie-agenda om dit soort bewegingen te voorkomen.’’

Steven van Weyenberg van regeringspartij D66 stelt: ,,Ik hoop en verwacht dat Shell nog lang in Nederland blijft. Maar we gaan niet daarvoor de dividendbelasting afschaffen. Dat is ook niet nodig. Nederland is om veel andere redenen een uitstekende vestigingsplaats voor bedrijven.’’

Niet onder de indruk

Quote Jammer als er werkgele­gen­heid van het kantoor verdwijnt, maar Nederland moet zich niet laten chanteren Kamerlid William Moorlag, PvdA Oppositiekamerlid William Moorlag (PvdA) is nog het minst onder de indruk van de opmerkingen van de Shelltop. ,,Het morele kompas van Shell staat blijkbaar gericht op het najagen van fiscale voordelen. Jammer als er werkgelegenheid van het kantoor verdwijnt, maar Nederland moet zich niet laten chanteren.’’



Economische Zaken laat weten: ,,Een goed vestigingsklimaat voor bedrijven, ook voor internationaal opererende bedrijven als Shell, is voor de Nederlandse economie van groot belang. Signalen daarover neemt het kabinet serieus. We spreken hierover ook regelmatig met bedrijven.’’



Vorige maand, toen Unilever aangaf te vertrekken, zei EZ-minister Eric Wiebes al geen heropening van het debat over de afschaffing van de dividendbelasting te willen. ,,Het is bekend hoe ik daar in zit, ik had iets anders gewild.’’

