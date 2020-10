Politieke deal over levenseinde doodziek kind

Nu is er toch een deal. In nauw overleg met de beroepsgroepen en het openbaar ministerie (OM) zal De Jonge de uitwerking van een regeling ter hand nemen. De euthanasiewet hoeft er niet voor te worden aangepast, wat vooral de christelijke partijen in het kabinet ook niet wilden.



De nieuwe regeling zal van toepassing zijn op een kleine groep ongeneeslijk zieke kinderen die uitzichtloos en ondraaglijk lijden en bij wie alle mogelijkheden van palliatieve zorg niet toereikend zijn om hun lijden te verlichten. Het gaat om kinderen waarvan verwacht wordt dat zij binnen afzienbare tijd zullen overlijden.



ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber laat in een reactie weten: ,,Kindereuthanasie is voor de ChristenUnie nooit een begaanbare weg geweest en zal dat ook nooit zijn. De vraag die nu voorligt, is waar de grens ligt tussen palliatieve sedatie en actieve levensbeëindiging en wat we doen voor kinderen waar palliatieve sedatie geen oplossing is.”



Mocht de minister na zijn gespreken met een regeling willen komen, dan zal de ChristenUnie die regeling op dat moment beoordelen.



Donderdag spreekt de Tweede Kamer met het kabinet over medisch-ethische kwesties.