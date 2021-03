Politieke midden staat onder druk, ook de VVD heeft alle reden om zenuwachtig te zijn

video Hiddema noemt appjes Forum ‘racisti­sche drek’, maar ontkent Baudet als racist te hebben neergezet

12 maart Appjes die rondgingen in appgroepen van Forum voor Democratie, onder meer over het verband tussen ras en IQ, zijn ‘racistische drek’ en partijleider Thierry Baudet deed eraan mee. Dat zegt het inmiddels vertrokken FvD-Kamerlid en partijkopstuk Theo Hiddema in een turbulente uitzending van Jinek. Dat hij Baudet ooit als racist heeft weggezet, ontkent hij via Twitter echter. Baudet liep richting het einde van de uitzending vroegtijdig weg, na grappen van cabaretier Martijn Koning.