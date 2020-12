‘Politieke partijen zetten meer vrouwen en multiculturele kandidaten op kieslijsten’

CDA, ChristenUnie en D66 komen met 40 procent vrouwen, SP en PvdA met 45 en 50 procent, terwijl de Partij voor de Dieren en GroenLinks zelfs 60 procent vrouwen op verkiesbare plaatsen hebben staan. Dat wil meestal zeggen: bij de eerste twintig op de lijst. Bij de VVD staan in de top-vijf vier vrouwen. De SGP komt als enige met een lijst van alleen mannen. Van Forum voor Democratie en PVV is nog geen lijst bekend.



De huidige Tweede Kamer telt - na een ‘correctie’ door de kiezers - 32 procent vrouwen. In 2017 kwamen door het uitbrengen van voorkeurstemmen meer vrouwen in de Kamer. Zulke ‘stem op een vrouw’-acties willen de partijen dit keer voorkomen, leest het. Daarom zetten ze zelf meer vrouwen op hun kieslijst. De invloed van vrouwen neemt, met vrouwelijke lijsttrekkers en op hoge posities, ook toe binnen de partijen.