Postema wil na onderzoek toch ‘verantwoordelijkheid nemen’

Onderwijsbestuurder André Postema is toch bereid op te stappen, maar pas nadat een onderzoek over het bestuur van het door examenproblemen geteisterde VMBO Maastricht is afgerond. Dat schrijft hij vanavond in een uitgebreide verklaring.

,,Eerst het onderzoek, dan het oordeel”, stelt Postema. ,,Ik zal dan niet aarzelen op basis hiervan mijn verantwoordelijkheid te nemen.”



Eerder vandaag liet Postema, die ook PvdA-senator is, via zijn woordvoerder weten niet te denken aan vertrek – óók niet nadat de PvdA-fractie in de Tweede Kamer stelde dat hij dat wel moet doen. ,,Ik stap niet op. Ik blijf het werk doen dat ik moet doen.”



In zijn verklaring haalt hij hard uit naar de Inspectie voor het Onderwijs. Hij benadrukt dat de scholen ‘consequent het oordeel voldoende’ kregen van de inspectie, behalve de richting basisberoepsgerichte leerweg in 2015 die ‘tijdelijk het oordeel zwak had’.

Verwarring en boosheid

Postema schrijft dat de inspectie niet zomaar alle eindexamens van de 354 leerlingen ongeldig mocht verklaren. Volgens het ministerie van Onderwijs was dat echter nodig omdat eenmaal uitgereikte diploma’s niet kunnen worden ingetrokken.



,,Het ongeldig verklaren van examens is een zeer zwaar besluit dat de Inspectie alleen per individuele leerling en zorgvuldig onderbouwd kan nemen”, aldus Postema. ,,Daar was op 22 juni, en ook in de dagen daarna, geen sprake van, met grote verwarring en boosheid tot gevolg.”



Hij wil daarom dat ook het handelen van de inspectie bij het onderzoek wordt betrokken. Dat onderzoek moet vooral ‘een vooruitkijkend karakter’ hebben, 'dan dat wederom met de botte bijl van de Inspectie wordt gehakt.'

Ramp