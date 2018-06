Premier Rutte: Akkoord Trump en Kim is eerste stap, maar geen grote deal

Rutte wil nu eerst 'goed bestuderen wat ze hebben geproduceerd'. Het feit dat er in de verklaring van Trump en Kim wordt gesproken van denuclearisatie, vindt hij positief, maar tegelijk stelt hij vast dat er 'geen grote deal' is gesloten. ,,Er is ook veel kritiek op de Amerikaanse president, soms ook terecht. Maar ik denk dat je hier kan vaststellen dat er in ieder geval een eerste uitkomst is.''



Rutte waarschuwde wel dat Kim een 'wrede dictator is van een vreselijk regime' en dat hij nu niet op een voetstuk moet worden geplaatst.



Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) noemt het akkoord op Twitter 'een stap in de juiste richting'. ,,Het is bemoedigend dat de Verenigde Staten en Noord-Korea in hun gezamenlijke verklaring volledige denuclearisering en vertrouwenwekkende maatregelen noemen."