Premier Rutte: Kinderen in kooien 'schrijnend'

Vragenuur­tje over 'stinkende' dividend­deal met Shell

13:10 Kan de dividenddeal tussen Shell en de Belastingdienst wel door de beugel?, vraagt Lilian Marijnissen (SP) zich af. En de borden langs de weg in Den Haag vanwege de Turkse verkiezingen, waarom zijn die ook in het Turks?, wil VVD'er Sven Koopmans weten. Ze stellen de kwesties vanmiddag aan de kaak in het wekelijkse vragenuurtje in de Tweede Kamer.