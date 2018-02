Premier Rutte snapt besluit Zijlstra

Onvermoeid

De VVD-leider roemt Zijlstra als fantastische VVD-fractievoorzitter. Ook vindt hij Zijlstra een van de belangrijke architecten van deze coalitie die ,,onvermoeid heeft gewerkt om dit kabinet tot stand te brengen. Zeven maanden lang. Iedere dag weer en weer en weer.'' Rutte zegt het er persoonlijk heel moeilijk mee te hebben. Zijlstra is een persoon waar hij ,,heel veel emotie bij voelt, heel veel vriendschap.'' Volgens Rutte was er een totaal vertrouwen, en daarom waren ze ,,zo'n sterk duo''. Volgens Rutte konden ruzies en spanningen worden uitgepraat. ,,Er was nooit enige twijfel dat we elkaar vertrouwden en dat we aan het einde van de dag weer samen de deur doorgingen. Dat is heel bijzonder. Halbe is wat dat betreft voor mij nummer één.''

Indrukwekkend

Buitenlandwoordvoerder Bram van Ojik van GroenLinks vond de toespraak waarmee Halbe Zijlstra afscheid nam indrukwekkend. ,,Maar ik had ook graag een debat met hem gevoerd. Ik denk overigens niet dat de uitkomst van dat debat anders had kunnen zijn dan nu. Ik heb steeds gezegd: ik zie niet in hoe hij nog geloofwaardig zou kunnen functioneren als minister van Buitenlandse Zaken. Als je geloofwaardigheid zo in het geding is, is het moeilijk om door te gaan."



Ook Klaas Dijkhoff, fractieleider van de VVD, respecteert Halbes besluit. ,,Aan internationale tafels zitten een hele hoop lui voor wie dit kinderspel is, maar in onze morele standaard denk ik dat hij het goed verwoord heeft over het verschil tussen je eigen positie en het ambt dat je wilt uitstralen."