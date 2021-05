President Rekenkamer kritisch op overheid: ‘Zowat laatste land dat het op deze manier doet’

Video Hoogleraar Marcel Levi wil minister van Volksge­zond­heid worden

18 mei Marcel Levi, internist en hoogleraar geneeskunde, wil minister van Volksgezondheid worden in een nieuw kabinet. ,,Als je overal een mening over hebt, zoals ik, moet je niet weglopen voor verantwoordelijkheid”, zegt hij vanavond in televisieprogramma College Tour.