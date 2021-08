President Suriname spreekt parlement bij eerste bezoek aan Nederland

Eerste keer

Het is de eerste keer dat Santokhi als president Nederland bezoekt. Premier Mark Rutte nodigde hem vorig jaar januari al uit voor een bezoek in Nederland. Dat bezoek, dat in februari zou plaatsvinden, kon toen niet doorgaan vanwege de strenge coronamaatregelen die de Nederlandse regering had ingesteld. Het bezoek werd uitgesteld tot na de Tweede Kamerverkiezingen.

De relatie tussen Nederland en de voormalige kolonie Suriname was de afgelopen jaren verslechterd. De belangrijkste reden hiervoor was het presidentschap van ex-legerleider Desi Bouterse, die in Nederland is veroordeeld voor de handel in cocaïne. Het herstel van de relatie werd mogelijk nadat Santokhi in mei vorig jaar de verkiezingen had gewonnen en daardoor de functie van Bouterse kon overnemen.