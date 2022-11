Presidium van de Tweede Kamer zet onderzoek naar Arib door

Het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer zet het onderzoek naar voormalig Kamervoorzitter Khadija Arib door. Dat meldt Kamervoorzitter Vera Bergkamp in een brief aan alle Kamerleden.

Een meerderheid van de partijen in de Tweede Kamer vroeg twee weken geleden in een debat met Bergkamp om het onderzoek in elk geval tijdelijk stil te leggen. Maar volgens het presidium is het belangrijk dat het onderzoek toch doorgaat omdat werkgevers wettelijk verplicht zijn onderzoek te doen als er signalen zijn van een onveilige werkomgeving.

Woensdag debatteert de Kamer er weer over. Bergkamp zei afgelopen vrijdag dat na alle ophef over het onderzoek, de Kamer zich moet uitspreken over de vraag of het inderdaad moet doorgaan.

Aanleiding voor het onderzoek naar Arib is een anonieme brief van 27 juli aan het presidium waarin melding werd gemaakt van ‘een zeer onveilige werkomgeving'. Volgens Bergkamp hebben topambtenaren daarna gezegd dat ze de signalen herkenden. Waar het precies om gaat, is niet bekend gemaakt. Maar ambtenaren zouden geklaagd hebben dat Arib hen onbeschoft behandelde in de tijd dat zij Kamervoorzitter was. Arib zelf ontkent dat en heeft inmiddels de Tweede Kamer verlaten omdat ze vond dat ze niet langer geloofwaardig haar werk kon doen.

Werkklimaat

Bergkamp schrijft in een brief aan alle Kamerleden dat het onderzoek alleen bedoeld is om te kijken of de dingen die de anonieme klagers aandragen ook inderdaad zijn gebeurd. Volgens haar kan de conclusie ook zijn dat er niet van blijkt te kloppen. Er loopt al langer een onderzoek van de Universiteit Utrecht naar het werkklimaat in de Tweede Kamer. Het feitenonderzoek dat nu wordt gehouden moet samen met dat al lopende onderzoek de basis vormen van nieuwe gedragsregels in het parlement over hoe Kamerleden moeten omgaan met personeel.

Het debat van woensdag belooft niet makkelijk te worden voor Bergkamp. Afgelopen vrijdag legde de hele ambtelijke top van de Tweede Kamer hun functies neer uit onvrede met de manier waarop het presidium om is gegaan met het onderzoek naar Arib. De voorzitter van de ondernemingsraad van het Kamerpersoneel zei dit weekeinde dat er onder de medewerkers geen vertrouwen meer is in Bergkamp en de rest van het presidium.

