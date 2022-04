Prinsjesdag straks in 2.0-variant? Spoiler: de hoedjes en de koets mogen blijven

videoPrinsjesdag als dé belangrijkste dag in het politieke jaar: dat wordt mogelijk verleden tijd. De kabinetsplannen worden in de toekomst misschien al in het voorjaar bekendgemaakt. Dus: wel de hoedjes en het feest, maar de koning leest straks oud nieuws voor.

Het was een briefje van 12 kantjes, maar de impact is mogelijk vele malen groter dan dat doet vermoeden. Minister Sigrid Kaag (Financiën) stuurde woensdagavond haar plan stilletjes naar de Tweede Kamer. Met de weinig opzienbarende titel ‘Kamerbrief begrotingsproces’ nog wel, maar er zat mogelijk een flinke verandering van Haagse gewoontes in verstopt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Al jaren woedt er namelijk discussie over Prinsjesdag, de derde dinsdag van september, als met de hele rataplan - de Glazen Koets, het koffertje, de Miljoenennota- het kabinet haar plannen voor het komende jaar ontvouwt. Maar niet gevreesd: van alle folklore wil het kabinet niet af. De hoedjes blijven, de toespraak van de koning, het ritje met de koets, maar het inhoudelijke deel zou wel eens ingrijpend kunnen gaan veranderen.

Het voornemen is namelijk om al in het voorjaar de belangrijkste plannen voor het jaar erop te gaan delen, de Miljoenennota, inclusief de altijd omvangrijke belastingplannen. Dat is iets waar diverse Kamerleden al jaren op aandringen, want het grote voordeel is: dat geeft hen meer tijd.

Nu worden de begrotingen van de ministeries met stoom en kokend water behandeld, zoals er ook voor veranderingen op fiscaal gebied maar een paar dagen debat mogelijk is. Alles gaat onder tijdsdruk na september, om de plannen die op 1 januari van kracht worden, ook echt door te kunnen laten gaan.

Volledig scherm Koning Willem-Alexander en koningin Maxima tijdens Prinsjesdag. Die dag zou wel eens ingrijpend kunnen gaan veranderen. © WireImage

Kabinetsadviseur Raad van State adviseerde dan ook vorig jaar al om het begrotingsproces ‘naar voren te halen’. Het helpt de Kamer: die kan meer tegengas geven (‘meer dualistische verhoudingen’ aldus de Raad), omdat het dan niet een hele begroting hoeft weg te stemmen, als het over één puntje liever nog even verder debatteert. Zo komen de Eerste en Tweede Kamer eerder ‘aan de bal’, schreef de Raad. Nog een voordeel: de Europese begrotingscyclus is ook gericht op het voorjaar, Nederland liep dus al niet synchroon, en moest nu halfbakken voornemens insturen om de EU op de hoogte te houden.

Of het hele plan doorgaat, is nog aan de Tweede en Eerste Kamer: er wordt later nog een debat over gevoerd.

Grote verliezer zou echter Koning Willem-Alexander worden overigens. Want als de nadruk op het voorjaar komt te liggen, leest hij straks in de troonrede vooral oud nieuws voor. Kaag erkent dat ook met zoveel woorden. Er zal dan ‘minder nieuws bekendgemaakt’ worden.

Premier Rutte vreest overigens niet dat de Prinsjesdag een lege huls wordt. ,,Nog steeds zal het zwaartepunt van een aantal zaken, zoals bijvoorbeeld bijsturing op de koopkracht, in het najaar liggen. De troonrede zelf is opsomming van regeringsbeleid en dat zal zo blijven.”

Hoe dan ook heeft het plan om het voorjaar belangrijker te maken boven Prinsjesdag de ‘voorkeur’ van het kabinet, aldus Kaag.

Volledig scherm Demissionair minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) presenteerde op Prinsjesdag het koffertje met de rijksbegroting en Miljoenennota. © ANP

Volledig scherm De hoedjes en jurken verdwijnen niet in de Prinsjesdag 2.0-opzet. © Hollandse Hoogte / Peter Hilz