Prognose: mogelijk 55.000 mensen zoeken dit jaar asiel in Nederland

Haagse bronnen bevestigen de nieuwste prognoses na berichtgeving van de NOS. Alleen tijdens de asielcrisis van 2015, toen er vanwege de oorlog in Syrië veel mensen naar ons land vluchtten, was de instroom met 59.100 asielzoekers hoger. De cijfers zijn exclusief de meer dan 80.000 Oekraïense vluchtelingen die dit jaar naar Nederland kwamen.

De teller stond begin oktober op 34.613. Sindsdien kwamen er nog zo'n 3300 asielzoekers bij, waardoor het aantal asielzoekers tot vorige week op 37.917 uitkomt. Bij gelijkblijvende instroom van zo'n 1100 per week, zou de ‘eindstand’ onder de 48.000 kunnen uitkomen. Maar het ministerie verwacht kennelijk dat de instroom de komende tijd nog stijgt.

Voor volgend jaar zijn de prognoses niet veel lager. Dan verwacht het ministerie 50.650 asielzoekers. Het gaat in alle prognoses om mensen die voor het eerst een asielaanvraag doen of dat voor de tweede keer doen en om nareizigers, mensen die zich bij hun familielid (dat al een verblijfsstatus heeft) voegen. Ingewijden benadrukken dat de hogere instroom dit jaar en ook volgend jaar mede wordt veroorzaakt door de na-ijlende coronamaatregelen. Door de pandemie golden lange tijd reisbeperkingen.

Opvangcrisis

Dat de opvang van zulke aantallen asielzoekers een grote uitdaging wordt, is al maanden duidelijk. Door de aanhoudende opvangcrisis worden duizenden asielzoekers noodgedwongen niet opgevangen in asielzoekerscentra (azc), maar in sporthallen, vakantieparken en leegstaande gebouwen.

Het kabinet buigt zich de komende tijd over de vraag hoe het grip kan krijgen op de migratie. Vanavond komt een clubje ministers op het ministerie van Justitie en Veiligheid bij elkaar om te spreken over welke instroom Nederland aankan. Het is de tweede keer dat zij in informele sfeer over dit vraagstuk spreken.

Het politieke midden

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie, VVD) en minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) schuiven aan vanwege hun portefeuille, de andere ministers zijn volgens ingewijden vooral op partijkleur gekozen. Het gaat om ministers Dilan Yesilgöz (Justitie, VVD), Kajsa Ollongren (Defensie, D66), Carola Schouten (Armoedebeleid, ChristenUnie) en Karien van Gennip (Sociale Zaken, CDA). ,,Het kabinet vindt dat het politieke midden dit ook moet kunnen aanpakken’’, zegt een betrokkene.

In het regeerakkoord werd al afgesproken dat zou worden gepoogd om ‘meer grip’ op migratie te krijgen, maar daartoe werden nog geen stappen gezet. Nu wil het kabinet komen tot ‘een beleidsmatig richtgetal’ van het aantal asielzoekers dat Nederland zou aankunnen. De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) komt binnenkort met een advies daarover, waar het kabinet reikhalzend naar uitkijkt.

Migratie en Asiel zijn gevoelige thema's in de coalitie. Al weken wordt er gesteggeld over een wet die eerlijke verdeling van asielzoekers over de gemeenten moet regelen. Die opvang wordt dan voor weigerachtige gemeenten verplicht. De VVD ziet niets in dwang en wil dat er een maximumaantal asielzoekers evenredig moet worden verdeeld. Gemeenten die méér mensen opvangen moeten met extra geld worden verleid.

