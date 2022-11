Prominenten willen pensioenwet van tafel

‘Ongewenste situatie

‘De overgang in één klap van een collectief naar een individueel pensioenstelsel onder de huidige economische en financiële omstandigheden voor veel deelnemers leidt tot pensioenuitkomsten die zeer ongewis zijn. Dat is een ongewenste situatie’, zo valt te lezen. In het bijzonder de rentegevoeligheid van het nieuwe stelsel is ‘zeer groot’ en het rendement per leeftijd verschilt. ‘Dat zal tot veel onbegrip leiden bij deelnemers’, aldus de briefschrijvers.