Publieke omroep tóch niet grotendeels reclamevrij, NPO3 blijft jongerenzender

De publieke omroep wordt tot 20.00 uur ’s avonds toch niet reclamevrij. In plaats daarvan wordt de reclamezendtijd vanaf 2022 in vijf jaar tijd gehalveerd. Ook is het plan om jongerenzender NPO 3 om te bouwen tot een kanaal voor regionale omroepen van de baan.

Dat schrijft minister Arie Slob (Media) vanavond aan de Tweede Kamer. Volgens hem is een aanpassing van zijn reclameplan nodig omdat ‘de wereld er inmiddels anders uitziet’. Door de coronapandemie staan de reclame-inkomsten onder druk.



Daarom worden de reclameminuten nu in stapjes verminderd tot de helft van het huidige aantal. Online stopt de publieke omroep vanaf 1 januari al wel met alle reclames en op de tv verdwijnen ook de reclameblokken rond kinderprogramma’s vanaf die datum. In ruil voor het verminderen van reclames krijgt de NPO jaarlijks 40 miljoen euro, zoals ook in de vorige plannen het geval was.

Regiozender

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) was boos over de plannen die Slob vorig jaar ontvouwde. In overleg met Hilversum en de coalitiepartijen is nu een compromis gesloten. Daarin is ook afgesproken dat NPO3 niet, zoals eerder het plan was, wordt omgevormd tot regiozender. De NPO wil de jongerenzender intact laten.

In plaats daarvan is vanaf begin volgend jaar elke werkdag na het Journaal van 18.00 uur een bijna twee uur durend regioblok te zien op NPO2. Daar moet een selectie van regionaal nieuws worden afgewisseld met landelijke programma’s die zijn gericht op de regio. Op die manier moet er ‘een begin worden gemaakt’ met NPO Regio, wat op termijn de hele zender moet bezetten.

Uitgangspunten overeind

Minister Slob spreekt van een goede uitkomst. ,,Vorig jaar heb ik gezegd dat ik opensta voor alternatieven, zolang de uitgangspunten van mijn plannen overeind blijven: een sterke publieke omroep met minder reclame en meer regio.” De wet waarin de afspraken worden vastgelegd gaat deze zomer nog naar de Tweede Kamer.

Een deel van de coalitiepartijen wilde juist af van reclameblokken. Zo moest de NPO voor hun budget minder afhankelijk worden van STER-inkomsten, die de afgelopen jaren vaak minder waren dan begroot. Om het gat dat daardoor ontstaat op te vullen, werd – tot ongenoegen van met name de VVD – vaak weer naar Den Haag gekeken. In de Tweede Kamer werd daarom nog met verbazing gereageerd toen de NPO er zelf voor koos om in januari de STER-reclames voor het nieuwe praatprogramma Op1 twee weken te schrappen.

Verzet

De NPO verzette zich vanaf het begin al tegen de plannen van Slob. Bestuursvoorzitter Shula Rijxman zei destijds dat dit ‘rampzalig’ zou zijn voor het programma-aanbod. Inmiddels is ze blij met het resultaat dat er ‘na maanden van constructief overleg’ ligt. ,,De nieuwe afspraken betekenen ruimte voor de regio op NPO2, waardoor NPO3 de kraamkamer kan blijven voor talent. Bovenal ontstaat er nu meer financiële rust.”

Ook Arjan Lock, voorzitter van het College van Omroepen, spreekt over ‘solide financiering’. ,,Juist tijdens deze coronacrisis laten omroepen zien dat met de nieuwsvoorziening en de verhalen van Nederlanders ze een sterke verbindende rol spelen in de samenleving. Dat kunnen we nu blijven doen. En dat verdient de kijker.”

