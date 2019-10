Pvda dreigt nog steeds tegen belastingplan te stemmen

Partijleider Lodewijk Asscher heeft dit jaar al talloze keren gedreigd tegen het belastingplan en de onderwijsbegroting te stemmen, als er niet meer geld beschikbaar wordt gesteld voor onder meer de aanpak van het lerarentekort. Hij pleit verder voor een extraatje voor mensen met een laag inkomen en extra geld voor goedkope huurwoningen. Het kabinet beloofde te zoeken naar een eenmalig extraatje voor het onderwijs, maar houdt de boot verder af. Nu minister Hoekstra van Financiën in de Tweede Kamer zijn begroting komt verdedigen, lost Asscher een schot voor de boeg. ,,Ik laat zien dat het ons menens is’’, zegt de PvdA-voorman in de Volkskrant . ,,We proberen de komende dagen de koers bij te sturen. Je kunt in de politiek alleen iets bereiken door er vol vuur voor te vechten.’’

Investering

,,Extra geld om het lerarentekort weg te werken is geen kostenpost, maar een investering in onze toekomst. Het kabinet moet allereerst erkennen dat er een crisis is die kinderen in de klas treft’’, aldus Asscher, die stelt dat het geld dat het kabinet al in het onderwijs heeft gestopt, onvoldoende is. ,,Leraren in het basisonderwijs hebben nog een enorme achterstand ten opzichte van leerkrachten in het voortgezet onderwijs. Daarom zijn de lerarentekorten daar ook veel groter. Er is niemand te vinden die denkt dat je dit probleem kunt oplossen zonder extra geld.’’