PvdA en CU: Armoede onder kinderen per wet verbieden

Het kabinet moet per wet verplicht worden om de komende jaren de armoede onder kinderen te halveren. Dat schrijven PvdA en de ChristenUnie in een wetsvoorstel dat zij lanceren, ze denken dat een meerderheid in de Tweede Kamer zich hierbij aansluit.

In 2018 becijferde het CBS dat 258.000 kinderen in armoede leven, dat aantal moet volgens het voorstel in 2030 zijn gehalveerd. Door het op die manier in de wet vast te leggen, zouden kinderen en ouders naar de rechter kunnen stappen als die doelstelling niet wordt gehaald.

,,Er voltrekt zich voor de kinderen een stille ramp waar wel veel over gedebatteerd wordt, maar waarbij het ook te veel bij goede bedoelingen blijft", zegt PvdA-Tweede Kamerlid Gijs van Dijk. ,,Voorgaande kabinetten hebben veel gedaan en veel geprobeerd, maar er is echt een afdwingbare nieuwe norm nodig."

Schoolreisjes

De partijen houden voor de definitie van armoede die van het Centraal Bureau voor Statistiek aan. Kortweg is dat ‘iedereen die niet beschikt over toereikend inkomen om in voldoende mate in de maatschappij te kunnen participeren’. Concreet: wanneer een huishouden een koopkracht heeft tussen netto 1 090 euro per maand (alleenstaand) en 1660 euro (met kinderen). ,,We willen een politieke discussie over de definitie zo voorkomen”, stelt Van Dijk.

Zelf denkt hij aan het verhogen van het minimumloon en de bijstand, net als het verdubbelen van de gelden die gemeenten krijgen om kinderen op schoolreisjes mee te laten gaan, of het vergoeden van de contributie van hun sportclubs.

Unieke wet

In Nieuw-Zeeland werd een soortgelijke wet van kracht. In de variant van PvdA en ChristenUnie is de halvering in 2030 vastgelegd, uiteindelijk is het doel ‘naar nul te gaan’. Ook moet het kabinet tussentijds, jaarlijks, rapporteren over de voortgang.

Van Dijk spreekt van een unieke wet, omdat dan straks via de rechter resultaat kan worden afgedwongen. ,,Dat is best een stap, maar het probleem is er ook naar. Kinderen die geen geld hebben voor nieuwe kleren, niet mee kunnen gaan op schoolreisje en ’s ochtend niet beginnen met een goed ontbijt, dat zorgt voor achterstanden in het leven die je niet meer kunt inhalen. In een welvarend land zouden we dat nooit moeten kunnen accepteren.”