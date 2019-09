PvdA en D66: te lage stagevergoeding mbo'ers

Piet Fortuin nieuwe voorzitter van vakbond CNV

2:23 Piet Fortuin is per 1 januari 2020 de nieuwe voorzitter van CNV Vakcentrale. Hij volgt Arend van Wijngaarden op, die begin 2020 met pensioen gaat. Fortuin (60) gaat leiding geven aan een nieuw, zeskoppig CNV-bestuur, dat samengesteld is uit bestuurders van de drie bonden van het CNV en de Vakcentrale.