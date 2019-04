PvdA haakt af in Overijssel: niet met Forum in zee

De PvdA gaat in Overijssel niet met Forum voor Democratie in zee. De partij stapt uit de onderhandelingen voor een nieuw college van Gedeputeerde Staten in de provincie. ‘In de vele gesprekken die we voerden met onze partijgenoten en met inwoners van ons prachtige Overijssel voelen we dat de zorgen over een mogelijke samenwerking met FvD erg groot zijn. Te groot', meldt de partij in een persbericht.

,,Homeopathische verdunning, vrouwen die minderwaardig zijn en het systematisch bestrijden van leraren, wetenschappers en journalisten is voor de Partij van de Arbeid onacceptabel.”

De mededeling van de PvdA komt nog geen 24 uur nadat de Overijsselse informateur Geert Jansen had gezegd dat er een goede voedingsbodem voor gesprekken was tussen CDA, Forum voor Democratie, VVD, ChristenUnie en de PvdA. Dat blijkt nu dus niet het geval te zijn.

De sociaal-democraten struikelen over een aantal Forum-standpunten. ,,Voor onze PvdA-fractie is het een absolute voorwaarde dat de FvD in Overijssel hier ook nadrukkelijk, expliciet en naar de buitenwereld afstand van neemt”, schrijft de partij in een persbericht. De PvdA heeft onder andere moeite met het standpunt van de partij over vrouwen en klimaatverandering.

Flevoland

Eerder vandaag was er in Flevoland discussie over de samenwerking tussen beide partijen. De PvdA in Flevoland is alleen bereid samen te werken met Forum voor Democratie (FvD) als die partij afstand neemt van omstreden standpunten en eerder gedane uitspraken. Zo zou Forum in Flevoland het streven naar een nexit moeten afzweren en moeten onderkennen dat het noodzakelijk is afscheid te nemen van fossiele hulpbronnen.

De Flevolandse PvdA-fractievoorzitter Willem de Jager heeft in totaal zes voorwaarden geformuleerd waaraan moet worden voldaan. Zo moeten de onderhandelaars van Forum afstand nemen van het landelijke partijmeldpunt voor linkse leraren en van de uitspraak van partijleider Thierry Baudet dat ‘journalisten, wetenschappers, kunstenaars en architecten onze cultuur ondermijnen’.

Boreaal

Verder moeten de FvD’ers ‘het gedachtegoed van homeopathische verdunning, dominant blank Europa en een boreaal Europa’ verwerpen en uitspraken terugnemen dat vrouwen nu eenmaal ‘minder ambitie’ hebben en dat dit hun natuurlijke rol is.

,,Graag krijgen wij uitsluitsel of deze voorwaarden kunnen worden ingewilligd’’, stelt De Jager in een verklaring op de site van de PvdA Flevoland. ,,Anders is een inhoudelijke formatie wat ons betreft niet mogelijk en derhalve niet zinvol.’’

De PvdA is samen met VVD, CDA en ChristenUnie door Forum-informateur Annemarie van Gaal gevraagd om met FvD deel te nemen aan verkennende gesprekken om te zien of coalitievorming mogelijk is.

Onrust

De mogelijkheid dat PvdA’ers op provinciaal bestuur gaan besturen met FvD-politici zorgt voor onrust binnen de partij. Sommige PvdA-leden vinden dat de partij samenwerking met Forum moet uitsluiten. Er is echter geen landelijke lijn. ,,De provinciale afdelingen zijn vrij om zelf een lijn te kiezen”, stelt de woordvoerster van landelijk partijleider Lodewijk Asscher.