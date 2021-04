PvdA wil versoepelplan pauzeren, PVV wil juist meer ruimte voor terrassen

Coronavirus LIVE | 9648 nieuwe coronage­val­len, hoogste aantal sinds 7 januari

15:28 Het aantal nieuwe coronagevallen is het afgelopen etmaal fors gestegen. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn bij het RIVM 9648 nieuwe coronagevallen geregistreerd, het hoogste aantal sinds 7 januari. Dat zijn er 1134 meer vergeleken met de voorgaande dag. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft in de afgelopen zeven dagen 57.902 positieve tests geregistreerd. Dat komt neer op gemiddeld 8272 nieuwe besmettingen per dag. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.