‘PVV’er’ pleit vóór kinderpardon

Wilders is een absolute hardliner op dat vlak, maar Soenjoto heeft in een mail aan tv-maker Tim Hofman geschreven dat zij ‘uit onverwachte hoek’ wil meedelen zich achter zijn oproep te scharen voor verruiming van het kinderpardon. In de mail, die Hofman op Twitter toont, is te lezen hoe ‘de PVV in Purmerend’ een ‘eigen koers wil varen’. ,,Er moet verbinding gemaakt worden,’’ schrijft Soenjoto. Ze zou het college van burgemeester en wethouders hebben benaderd met de vraag om bij de landelijke overheid te lobbyen voor een ‘generaal pardon’. Via een motie wil ze er binnenkort ook aandacht voor vragen bij het gemeentebestuur.