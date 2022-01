PVV-europarlementariër stapt over naar Forum vanwege standpunt vaccinatie

PVV-europarlementariër Marcel de Graaff stapt over naar Forum voor Democratie vanwege het coronastandpunt van die partij. Daardoor verliest de anti-Europese partij van Geert Wilders zijn laatste zetel in Brussel.

Deze tamelijk onverwachte stap voor de buitenwacht is een grote tegenvaller voor Wilders die in het Europees Parlement is geslonken van vier naar nul zetels.

De Graaff, die elf jaar voor PVV actief was, laat in een verklaring weten: ,,Ik wil geen deel uitmaken van een partij die zich hard maakt voor - en die oproept tot - vaccinatie met dit schadelijke, experimentele middel.’’

Volgens de Graaff is Forum voor Democratie de enige partij met een goede blik op de coronacrisis en de vaccins: ‘de enige partij’ die daadwerkelijk inziet dat we helemaal niet te maken hebben met een pandemie of een covidcrisis.’’

De partij verwelkomt De Graaff in een verklaring en laat weten dat De Graaff zich za ,,inzetten tegen de oprukkende vaccinatiedwang en zal gaan bouwen aan een Europese coalitie van coronacritici.’’

De Graaff was eerder vooral actief als senator en was een paar jaar fractievoorzitter van de PVV. In 2014 en 2019 was hij Europees PVV-lijsttrekker.