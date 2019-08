Ramen dreigen uit splinternieuwe megaministerie te vallen

Vier loodzware glasplaten van het megaministerie aan de Rijnstraat in Den Haag zijn de afgelopen maanden op verschillende momenten door nog onverklaarbare oorzaak spontaan gebarsten. Het vallende glas veroorzaakte geen gewonden, maar het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) - de eigenaar van het pand - vreest dat meer ruiten van het volledig glazen gebouw spontaan zullen versplinteren en dan letsel kunnen veroorzaken bij voorbijgangers.



Om die reden gaat de Rijnstraat, een drukke doorgang van het Haagse Centraal Station richting het centrum van de stad, bij harde wind op slot. Duizenden voorbijgangers moeten dan omlopen. Afgelopen zaterdag was dat het geval, toen sprake was van windkracht 7. Er werden beveiligers ingezet, omdat meerdere passanten de wegversperring probeerden te omzeilen.



,,Dit moest het pand van de toekomst zijn, maar dat is het duidelijk niet geworden’’, zegt een ondernemer wiens winkel door de tijdelijke afzetting slecht bereikbaar was. Een bloemenkiosk in het afzettingsgebied moest op last van het RVB heel de dag de deuren gesloten houden. Een halteperron van de tram werd deels buiten gebruik gesteld.



Winkeliers vrezen dat de straat bij harde wind vaker dichtgaat. Drogisterij Etos dient vanwege inkomstenderving een schadeclaim in bij het Rijksvastgoedbedrijf. De drogist was zaterdag via de centrumzijde nog bereikbaar. ,,Maar de loop was er totaal uit’’, zegt een Etos-manager.