Rechter MH17 bekend, deed eerder zaak Wilders

De rechtbank in Den Haag heeft de rechter bekendgemaakt die het proces rond de aanslag op de MH17 gaat doen. Het gaat om de ervaren rechter Hendrik Steenhuis. Hij behandelde eerder het proces tegen PVV-leider Geert Wilders in zijn minder-Marokkanenzaak.

De eerste zittingsdag zal plaatsvinden op 9 maart 2020. Steenhuis wordt dan voorzitter, de andere rechters worden later bekendgemaakt.

Steenhuis is rechter sinds 2001. Hij staat bekend als een tamelijk onderkoelde voorzitter. Hoewel de druk op het proces van Wilders groot was -ook vanwege Wilders’ kritiek op zijn ‘neprechters’- hield Steenhuis rust in het proces. Hij veroordeelde Wilders uiteindelijk voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie.

In datzelfde proces werd Steenhuis overigens gewraakt door Wilders, al ging dat niet om hem. Collega-rechter Elianne van Rens zou bij de ondervraging van getuige Paul Cliteur, die voor Wilders pleitte, ‘vooringenomenheid’ hebben getoond. Wilders vond haar te ‘kritisch’ in haar ondervraging van Cliteur. Bovendien had de PVV’er die rechter toch op de korrel omdat ze zich in het verleden negatief had uitgelaten over het PVV-pleidooi voor minimumstraffen. De wraking werd afgewezen, Steenhuis raakte er verder niet echt in betrokken.

Over de behandeling van de MH17-zaak kan de Haagse rechtbank verder nog niet veel kwijt. Bekend was al dat deze plaats gaat vinden in het Justitieel Complex Schiphol in Badhoevedorp, bij de luchthaven. Daar zijn -anders dan in de meeste rechtbanken- wel meerdere grote zalen beschikbaar en veiligheidsmaatregelen te treffen.