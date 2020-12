Recordaantal van 89 partijnamen geregistreerd voor Tweede Kamerverkiezingen

Niet definitief

De Kiesraad beoordeelt of een partijnaam die een politieke partij wil laten registreren niet in strijd is met bepaalde voorwaarden, zoals opgesomd in de Kieswet. Zo mag de aanduiding niet te veel lijken op een al geregistreerde naam. En de naam mag niet lang, misleidend voor de kiezer, of in strijd met de openbare orde zijn.