Regenboogcoalitie presenteert eerste Klimaatwet

De bijzondere regenboogcoalitie – bestaande uit regeringspartijen VVD, CDA, D66, ChristenUnie en de linkse partijen GroenLinks, PvdA en SP – gaven een gezamenlijke persconferentie. Het gebeurt niet vaak dat zo’n grote groep partijen een politiek akkoord bereikt.



De CO2-uitstoot in Nederland moet in 2050 met 95 procent omlaag ten opzichte van 1990. Dat wil zeggen dat we over dertig jaar amper nog vuile energie mogen gebruiken. Olie en gas verdwijnen. In plaats daarvan moeten we zijn overgestapt op duurzame energie, zoals stroom van zonnepanelen en windmolens.