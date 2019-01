Regeringspartij ChristenUnie wil landelijk vuurwerkverbod terug op tafel

De effectiviteit van vuurwerkvrije zones in gemeenten - die al mogelijk zijn - levert een wisselend beeld op, ziet Van der Graaf echter. ,,Het is verder belangrijk dat we kijken of burgemeesters nu genoeg mogelijkheden hebben om de orde te handhaven en gevaarlijke situaties aan te pakken.”



De ChristenUnie hekelt dat Oud en Nieuw het gevaarlijkste moment van het jaar is, terwijl het juist feest moet zijn. Van der Graaf: ,,Ik vind het verderfelijk dat er vuurwerk wordt ingezet tegen hulpverleners, we moeten wat dat betreft snel werk maken van hogere straffen. De tijd van waarschuwing op waarschuwing lijkt voorbij, strengere maatregelen zijn nodig.”



Regeringspartner CDA gaat volgens Kamerlid Chris van Dam niet zomaar mee in verhalen, van onder meer de politie en de ChristenUnie, dat de jaarwisseling zo heftig was en dat een landelijk vuurwerkverbod nu nodig is. Van Dam: ,,Laten we eerst maar eens de evaluatie afwachten en de bestaande regels strenger handhaven. Maar ik wil benadrukken dat elk slachtoffer van vuurwerk er een teveel is, speciaal de hulpverleners die bekogeld worden.”