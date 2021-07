Reisadvies Algarve aangescherpt, geen nieuwe EU-landen op ‘geel’

Nog meer Europese landen op ‘geel’, meer vakanties mogelijk

9 juni Reizen naar Duitsland, Italië, Oostenrijk, Luxemburg, Polen, Tsjechië en Slowakije is vanaf morgen weer mogelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft vanmorgen aangekondigd dat het reisadvies dan voor die landen op ‘geel’ gaat, waardoor Nederlandse vakantiegangers bij terugkeer in ons land geen negatieve coronatest nodig hebben en niet in quarantaine hoeven.