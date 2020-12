Rekenen in Nederland in de lift, ‘bijna terug’ op oude niveau

Vóór corona

De studie werd in het voorjaar van 2019 – ruim vóór corona – gedaan onder 3355 Nederlandse leerlingen. Zij moesten een digitale toets maken over rekenen en natuuronderwijs. TIMSS, dat staat voor Trends in International Mathematics and Science Study, meet al 24 jaar de ontwikkeling van exacte vakken in het basisonderwijs in 58 landen. Daarbij gebruiken de onderzoekers in Nederland groep 6 als peilgroep.