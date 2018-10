Relatie met Rusland: nieuwe knauw, maar lijnen blijven open

De relatie met Rusland was al slecht. Die is er na gisteren niet beter op geworden. Al kan harde taal ook helpen. Het is een taal die Rusland verstaat.

De relatie met Rusland moet zakelijk zijn, zei minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken gisteren nadat hij de Russische zaakgelastigde had ontboden. ,,We hebben gisteren een heel duidelijk diplomatiek signaal afgegeven door de wereld te laten zien welke Russen wat hebben gedaan. Daarmee maken we duidelijk dat dit onacceptabel is.''

Tegelijkertijd, zo benadrukt Blok, moet Nederland niet alle deuren naar Moskou dicht smijten. ,,Dit is een droevige dag in onze relaties, maar er gaan ook dingen wél goed. En we moeten zorgen dat dat zo blijft.''

Niet rusten

Nederland heeft er belang bij om de relatie met Rusland werkbaar te houden. Want we willen dat de Russen meewerken bij het opsporen en berechten van de aanslagplegers op de MH17. ,,Ik zal niet rusten voor de daders berecht zijn'', herhaalt premier Mark Rutte keer op keer. Uit Rusland kwam de Buk-raketinstallatie naar Oekraïne en daar keerde het naar terug, blijkt uit onderzoek van het Joint Investigation Team.

De relatie is er nu niet beter op geworden. Daarmee lijkt de kans op samenwerking onwaarschijnlijker. Temeer omdat één van de in Nederland betrapte Russische inlichtingenofficieren ook actief was in een Russische operatie gericht op het MH17-onderzoek in Maleisië.

Grote tegenactie

Maar het stevige signaal van Nederland kan ook helpen. De Russen zijn niet van de fluwelen handschoen, zeggen bronnen rond het ministerie van Buitenlandse Zaken. ,,Hun stijl is: we winden er geen doekjes om." De harde hand werkt bij het land daarom vaak beter dan de zachte hand die in het diplomatieke verkeer gebruikelijk is.

,,Russen kijken altijd hoe ver ze kunnen gaan. Vaak steken ze een teen in het water om te testen wat er gebeurt. Als er een grote tegenreactie komt, zoals nu van Nederland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, kan dat voor een koerswijziging zorgen", zegt een bron uit de diplomatieke wereld.

