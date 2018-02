Rem op huurstijging bij verkoop sociale huurwoning

Dit beding houdt in dat corporaties eisen mogen stellen aan de hoogte van de huren bij verkoop en eventuele doorverkoop. Volgens CDA-Kamerlid Erik Ronnes komt het nu te vaak voor dat voormalige sociale huurwoningen na verkoop opeens meer dan 1000 euro per maand kosten, terwijl de corporatie eerder maximaal het wettelijke maximum van 710 euro mocht vragen. Die huursprong is volgens Ronnes veel huurders te gortig, omdat zij maar 800 tot 900 euro per maand kunnen betalen.

Vooral in de binnensteden zijn woningen in het middensegment nu nauwelijks voorhanden. In Utrecht ontstond onlangs veel commotie nadat uit onderzoek van deze krant bleek dat het buitenlandse investeringsvehikel Aventicum 23 miljoen euro verdiende aan de doorverkoop van 252 voormalige corporatiewoningen in de wijk Kanaleneiland waarvan de huur in de tussentijd bijna was verdubbeld.