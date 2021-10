Remkes en Koolmees beoogd nieuw informateursduo

Koolmees is demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in kabinet-Rutte IV. Hij was bij de totstandkoming van dat kabinet betrokken als secondant van toenmalig D66-leider Alexander Pechtold. Kort na de verkiezingen, nadat Annemarie Jorritsma (VVD) en Kajsa Ollongren (D66) waren opgestapt als verkenners, was Koolmees al even verkenner. Dat deed hij toen met toenmalig VVD-minister Tamara van Ark. Zij is inmiddels wegens gezondheidsredenen opgestapt.