Renovatie Binnenhof riekt naar vriendjespolitiek

Omdat het renovatieproject van het Binnenhof – vanwege de veiligheid – geheim is verklaard, was er géén openbare besteding voor architecten en aannemers. Deskundigen zijn kritisch over die schimmigheid.



Zo adviseerde rijksbouwmeester Floris Alkemade, die van 2001 tot 2008 partner was bij het Rotterdamse architectenbureau OMA, het Rijksvastgoedbedrijf in 2017 de renovatie van de Tweede Kamer te gunnen aan architect Ellen van Loon. Zij werkt sinds 1998 bij datzelfde OMA.



,,Het is onverantwoord om het zo te doen’’, zegt Elisabetta Manunza, hoogleraar Europees en Internationaal Aanbestedingsrecht van de Universiteit Utrecht. ,,De rijksbouwmeester had deze situatie kunnen voorkomen. Je kunt niet de schijn van belangenverstrengeling corrigeren als je zonder goede aanbestedingsprocedure een oud-collega uitkiest.’’