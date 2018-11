Resolutie tegen honger als wapen lijkt papieren tijger

Afgelopen mei noemde minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking uithongering nog 'een afschuwelijke middeleeuwse manier van oorlog voeren, die we voor eens en altijd moeten uitbannen'. Ze noemde Jemen als voorbeeld. Maar er was ook optimisme: de VN Veiligheidsraad besloot op voorspraak van onder andere Nederland een resolutie aan te nemen die honger als oorlogswapen moet uitbannen. ,,Een krachtig signaal'', vond Kaag.

Maar nu in Jemen miljoenen mensen hongersnood lijden, wappert niemand met de eerder bejubelde resolutie. Sancties zijn niet opgelegd. Dat is ook niet het doel van de resolutie, zeggen ingewijden. Het moet slechts gezien worden als 'noodkreet' die honger in oorlogen op de agenda zet.