RIVM adviseert vandaag nog over coronagevaar antiracisme-demonstratie

Diverse burgemeesters en experts riepen de duizenden activisten na de demonstratie op om in quarantaine te gaan, nu de coronaregels niet voldoende zijn nageleefd. ,,Ik begrijp heel goed dat mensen hun woede wilde uiten vanwege de gebeurtenissen in de VS,” zei Klaver. ,,Maar gisteravond waren in Amsterdam te veel mensen bij elkaar en dat was verkeerd. Wat betekent dit voor de volksgezondheid? Wij horen adviezen van experts aan demonstranten om in quarantaine te gaan. Wat adviseert het kabinet?”

Grapperhaus antwoordde dat het kabinet aan het RIVM advies heeft gevraagd ‘hoe hier mee om te gaan'. ,,Ik ben het met de heer Klaver eens dat deze massabijeenkomst niet had moeten plaatsvinden.” Volgens Grapperhaus komt het advies vandaag nog.

Volledig scherm Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid (CDA) in de Tweede Kamer. © ANP

Wilders: ‘Halsema is linkse activist’

De vraag over de demonstratie op de Dam was aangemeld door PVV-leider Wilders. Zoals verwacht ging hij vol op het orgel. ,,Heel Nederland vecht al maanden tegen corona en brengt daar grote offers voor. Die beperkingen gelden voor iedereen, behalve in Amsterdam, als je Femke Halsema heet en van GroenLinks bent. Dan laat je 5000 linkse vriendjes leuzen scanderen.” Hij noemde Halsema een ‘linkse activist vermomd als burgemeester’. ,,Ze stond daar niet als burgemeester maar als demonstrant met een button over de slavernij, met een politieke boodschap erop.”

Hij vroeg Grapperhaus daarop of de minister bereid was ‘haar op staande voet te ontslaan.’ Daar heeft het kabinet echter de bevoegdheid helemaal niet voor, riposteerde Grapperhaus. ,,Dat is staatsrechtelijk niet aan de orde. De burgemeester legt verantwoordelijkheid af aan de gemeenteraad in Amsterdam. Dat is maar goed ook met het oog op de democratie.”

Begrip

Wel stelde Grapperhaus dat een situatie als gisteravond in Amsterdam nooit meer mag gebeuren. ,,In deze tijd waar we alles doen om de coronaregels te handhaven gaat dit perken te buiten. Voor alle mensen die corona bestrijden in de zorg was dit pijnlijk om te zien. Dit mag niet meer voorkomen in de toekomst.” De CDA-bewindsman stelde het punt nadrukkelijk mee te namen in komende Veiligheidsberaad. ,,Ook zal ik in een brief aan de veiligheidsregio’s hen vragen om de risico op verspreiding van Covid19 mee te nemen bij hun besluiten.”

De minister onthulde tijdens het Vragenuur verder dat er zondagmiddag contact is geweest met Halsema over de demonstratie. ,,Dat was iets na vijven toen de demonstratie al aan de gang was.” De burgemeester vertelde daarbij dat er veel te veel demonstranten waren, maar dat ze de demonstratie niet wilde beëindigen nu de emoties hoog opliepen. ,,Op basis van de informatie die ik kreeg, heb ik gezegd volledig begrip te hebben dat er niet gehandhaafd werd op het niet houden aan de 1,5 meter afstand”, stelde Grapperhaus.



Hij stelde dat het nu eerst aan de gemeenteraad is om alle informatie over de gang van zaken te krijgen en daarover te debatteren. ,,Ik zal er op den duur geen bezwaar tegen hebben als me gevraagd wordt correspondentie die ik had te overleggen.”

Volledig scherm Duizenden betogers, veelal met mondkapjes, protesteerden gisteren op de Dam in Amsterdam tegen het politiegeweld tegen zwarten in de VS, maar ook tegen institutioneel racisme in Nederland © ANP

Geest in de fles

Niet alleen Wilders leverde forse kritiek op de gang van zaken in Amsterdam. Van links tot rechts waren fracties kritisch, hoewel in minder felle bewoordingen. ,,Wij hebben in onze fractievergadering zeer lang stilgestaan bij de demonstratie op de Dam en zijn verbijsterd", stelde Kamerlid Chris van Dam. ,,Het ergste is de zweem die er nu hangt dat de aard van de demonstratie voor de burgemeester meewoog bij het besluit om deze door te laten gaan.”



Van Dam vroeg zich af of er geen maximum aantal aanwezigen moet worden vastgesteld voor demonstraties. ,,In Rotterdam mogen er maar 80 mensen actievoeren, Amsterdam en Den Haag hebben geen maximum. Ondertussen mogen mensen in de kerk met maar 30 mensen samenkomen.” GRapperhaus ziet echter niets in maxima. ,,We hebben nu juist de regels versoepeld en verbinden buiten geen getallen aan samenkomsten.”

VVD: Waarom de stok nodig?

VVD’er Dilan Yesilgüz sprak van een groot risico voor de gezondheid van de stad. Ze had kritiek op het argument van Halsema dat ze het protest niet wilde stopzetten omdat ze dan de politie en ME moest inzetten. ,,Sinds wanneer leven wij in een land dat een demonstratie alleen met een stok kan worden beëindigd? Waarom zijn de actievoerders niet gewoon opgeroepen weg te gaan?”