Roep om vertrek VMBO-bestuurder zwelt aan

Een Kamermeerderheid stelt dat de bestuurders verantwoordelijk zijn voor de chaos, waardoor 354 leerlingen hun vmbo-diploma misliepen.



D66-Kamerlid noemde het in een Kamerdebat over het diplomadrama ‘onbestaanbaar’ dat Postema er nog zit. ,,Welke plaat heeft hij voor zijn hoofd dat hij niet inziet dat hij niet de juiste man op deze plek is?”, vroeg VVD-Kamerlid Rudmer Heerema zich af. Michel Rog (CDA) wees op het feit dat Postema als fulltime bestuurder in dienst is van de stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO), terwijl hij ook nog meerdere ‘zeer tijdrovende nevenfucties’ heeft, waaronder het senatorschap. Hij vroeg de minister Postema weg te sturen. ,,Deze man gaat niet weg als u hem niet wegstuurt.”



De kritiek op Postema klonk van links tot rechts, van SP tot PVV, maar PvdA-Kamerlid Kirsten van den Hul besteedde weinig woorden aan het optreden van haar partijgenoot. Dat werd haar kwalijk genomen door Kamerleden van andere partijen. Rog: ,,Ongelooflijk dat PvdA hier deze bestuurder in bescherming neemt. Ik had verwacht dat mevrouw Van den Hul hier scherper op zou zijn.” Van den Hul stelde dat zij erop heeft aangedrongen de rol van het bestuur – en dus van Postema – mee te nemen in het onderzoek. De resultaten daarvan wil zij afwachten.