Ruim 500 varkensboeren melden zich voor uitkoopregeling

Burgerini­ti­a­tief tegen smartphone­ge­bruik Kamerleden: ‘Ze zijn echt uitge­checkt’

16:00 Even een appje naar een fractiegenoot sturen, een tweetje over een debat plaatsen, maar ook even een potje Candy Crush spelen: tijdens debatten en vergaderingen in ons parlement zijn vier op de tien parlementariërs bezig met hun smartphone. Een burgerinitiatief wil dat daar een einde aan komt.