Rutte aan kinderen: Val je schoolhoofd lastig met 1,5 meter-oplossingen

Dat heeft premier Mark Rutte gezegd tijdens een persconferentie na de wekelijkse ministerraad.

Hij verwees daarmee naar zijn mededeling een dag eerder dat kinderen mogen of moeten meedenken over hoe de samenleving vorm krijgt zolang het coronavirus rondwaart.

,,Kinderen mogen schoolhoofd in de weg gaan zitten met oplossingen. Dat geldt ook in het buurthuis, of bij de sportclubs’’, aldus de premier.

Quote We hebben het land veranderd, maar we moeten dus nadenken hoe we het leuk houden Mark Rutte, Premier Hij zei dat z’n oproep niet zozeer moet uitdraaien op een ideeënbus aan zijn adres. ,,Ideeën zijn welkom, maar liefst zo snel mogelijk omgezet in praktijk. Een beetje de revolutie starten vanuit de jongere generatie, zeg maar’’, zei Rutte. ,,Het is heel Nederlands om niet heel hiërarchisch mee te denken. Dus ga naar je sportclubbestuur, ga naar de gemeenteraad. We hebben het land veranderd, maar we moeten dus nadenken hoe we het leuk houden. Want ik snap dat het leuker is om met je vriendjes in de weer te zijn, dus denk mee over hoe dat kan. Hoe organiseer je muziek? Sporten. Gebruik alle kanalen die je hebt om jouw ideeën om te zetten in werkelijkheid.”

Rutte gaat nog in het Catshuis, zijn officiële ambtswoning, in gesprek met jongeren, zegde hij toe.

De premier zei verder dat hij heeft gezien dat de versoepelingen vanaf 1 juni nog wel wat vragen oproepen. Met name over groepsvorming op straat. ,,Er is nu één regel vanaf 1 juni. Je houdt die 1,5 meter in acht, maar dan mag je dus wel samenkomen met meerdere personen.”

Versoepeling

Het kabinet maakte dinsdagavond bekend dat het de coronamaatregelen verder versoepelt dan werd verwacht. Basisscholen gaan helemaal open, in de horeca gelden minder strikte regels. En vanaf 25 mei is één vaste bezoeker weer welkom bij verpleeghuizen waar geen besmettingen zijn.

In alle gebouwen die publiek toegankelijk zijn - zoals restaurants, theaters en film- en concertzalen - mogen vanaf 1 juni (tweede pinksterdag) 12.00 uur ‘s middags maximaal dertig mensen bij elkaar komen, exclusief personeel. Bezoekers moeten wel vooraf reserveren en krijgen dan een checkgesprek om te bepalen of hun bezoek risico’s oplevert.

Op terrassen geldt geen maximum. Wel moet iedereen aan een tafel zitten en 1,5 meter afstand houden. Dat laatste geldt niet voor huisgenoten. Het kabinet is, op verzoek van de burgemeesters, niet gezwicht voor druk vanuit de horeca om al op 31 mei (eerste pinksterdag) van start te mogen.

Steunpakket

Het kabinet komt vanmiddag ook nog met een tweede steunpakket aan bedrijven. Daarin worden alleen nog ondernemingen geholpen die het echt nodig hebben.

In het eerste pakket konden bedrijven nog 4000 euro tegemoetkoming in de vaste lasten krijgen als ze tot een bepaalde categorie behoren. Daarnaast hoefden zij slechts te verklaren – en dus niet te bewijzen – dat ze minimaal 4000 euro omzetverlies dachten te lijden en eenzelfde bedrag aan vaste lasten kwijt te zijn. Deze regeling, de Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS), keert in het tweede pakket niet terug, melden bronnen rond het kabinet.

Volledig scherm Premier Mark Rutte tijdens een persconferentie na afloop van de wekelijkse ministerraad. © ANP

Hoger

Daarvoor in de plaats komt een regeling die meer op maat is gesneden, en die ook hoger kan uitvallen. Afhankelijk van de omzet kan de maximale tegemoetkoming oplopen tot maximaal 20.000 euro per kwartaal, ofwel circa 6700 euro per maand. Om in aanmerking te komen, moet het omzetverlies 30 procent of meer zijn.

Hoewel de TOGS dus wordt ingeruild voor een nieuwe regeling, zet het kabinet de andere twee reddingsboeien uit het eerste noodpakket wél voort. Zo kunnen zelfstandigen die inkomen hebben verloren een beroep blijven doen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Zelfstandigen die minder dan 1500 euro (paren) of 1050 euro (alleenstaanden) aan inkomen hebben, krijgen een aanvulling. Nieuw is wel dat er ook naar het inkomen van de partner wordt gekeken. Is dat hoger dan het sociaal minimum, dan is er geen recht op een uitkering.

Ook de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) krijgt een vervolg. Hierbij neemt de overheid maximaal 90 procent van de loonsom over van getroffen bedrijven. Vanaf 1 juni gelden echter wel aanvullende eisen: zo mogen bedrijven die een beroep doen op de NOW geen bonussen of dividend uitkeren. Tegelijkertijd schrapt het kabinet de huidige boete op ontslag, zodat bedrijven kunnen afslanken. De vakbonden, die zich stevig hebben verzet tegen deze maatregel, zouden in ruil meer zeggenschap krijgen over hoe het bedrijf in de toekomst weer gezond kan worden, zonder dat er onnodig veel ontslagen vallen.

