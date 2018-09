Rutte: bedreigingen economie komen vooral van buiten

Premier Rutte geeft de manier waarop Nederland er voor staat een zeven. ,,We staan er goed voor,’’ zegt hij. ,,Maar de wereld om ons heen is instabiel en dat kan gevolgen hebben voor onze economische groei. Anders had ik de algemene situatie een 8 gegeven.’’

Een van de grootste bedreigingen die Rutte ziet is het aanstaande vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. ,,Niet voor niets onderbreken we de algemene politieke beschouwingen deze week voor een informeel brexit-overleg in Salzburg.’’

Volgens Rutte wordt ‘achter de schermen hard gewerkt om er uit te komen’. Maar vooralsnog liggen het Engelse kabinet en de Europese Unie ver uit elkaar over de voorwaarden van de brexit. Net als over de vraag onder welke voorwaarden er straks handel met elkaar wordt gedreven. ,,Ik vrees dat de Britten echt nog een stap moeten maken,’’ zegt Rutte.

(Artikel gaat verder na de foto)

Volledig scherm Minister-president Mark Rutte arriveert bij de Ridderzaal op Prinsjesdag. © ANP

Vooralsnog zijn de Britten niet van plan aan alles eisen van de EU te voldoen om straks na de brexit nog makkelijke toegang te houden tot de Europese markt. Tegelijkertijd is vooral Nederland er veel aan gelegen dat er wel een fatsoenlijk akkoord komt. Het Verenigd Koninkrijk is een belangrijke handelspartner voor Nederland, waardoor Ruttes belang om tot een goede deal te komen veel groter is dan die van zijn Europese collega’s.

Rutte waarschuwt dat er echt nog veel werk verzet moet worden de komende maanden. Op 29 maart stappen de Britten al uit de EU. ,,En we zijn er niet met een vage verklaring waarin we nog veel dingen open laten,’’ zegt hij. ,,Zo willen de Britten echt een oplossing voor de grens tussen Noord-Ierland en Ierland. De Engelsen zullen niet accepteren Noord-Ierland nog op de een of andere manier onderdeel blijft uitmaken van de Europese Unie. Dat hebben wij te accepteren.’’

Quote We zijn er niet met een vage verklaring waarin we nog veel dingen open laten Mark Rutte

Volgens Rutte moet er alles aan gedaan worden om te voorkomen dat er straks géén akkoord ligt. ,,De brexit zal hoe dan ook gevolgen hebben voor Nederland. Ook al zijn die niet allemaal direct voelbaar voor Nederland.’’

Door al die onzekerheden in de toekomst noemt Rutte het ‘verstandig’ dat dit kabinet geld overhoudt op de begroting: zo’n 8 miljard euro. De kritiek van de Raad van State dat dit kabinet juist een te kleine buffer aanlegt voor slechtere tijden, verwerpt hij. ,,Het is logisch dat we ook meer geld uitgeven aan belangrijke zaken als defensie, politie, onderwijs en ouderenzorg. Daar zijn investeringen hard nodig en ik denk dat dat verantwoord kan nu de economie groeit en ook de komende jaren nog zal groeien. Al zal het minder hard zijn dan nu.’’