Rutte blijft erbij: coalitieakkoord staat, eerst Remkes’ conclusies afwachten

Kijk hier liveDe Tweede Kamer keert terug van reces voor een spoeddebat over de CDA-draai rond de stikstofdeadline. CDA-leider Hoekstra wil liever langer de tijd nemen om de doelen te halen, met ruzie in de coalitie als gevolg. Andere regeringspartijen houden wel vast aan de deadline. Het debat is hier live te volgen via video en liveblog.

Met een interview in het AD legde Hoekstra een bom onder een cruciaal deel van het coalitieakkoord. Hoewel het kabinet uitstraalt dat een politieke crisis afgewend is, sluimert er diepe interne onvrede die weer kan ontvlammen als Johan Remkes straks met een aanbeveling komt.

De oppositie drukt in het spoeddebat vandaag precies daar waar het pijn doet bij de CDA-leider en coalitiegenoten. Wil het CDA werkelijk de stikstofdeadline van 2030 oprekken, zoals Hoekstra suggereerde? Moties daarover zullen Hoekstra's partij dwingen kleur te bekennen. De boerengezinde fracties - PVV, JA21, BBB, Forum voor Democratie - zullen plannen indienen die de deadline van 2030 inderdaad loslaten, links-progressieve partijen zullen met moties komen die juist vasthouden aan 2030.

Maar breder binnen de coalitie gingen er stemmen op om de deadline wat op te rekken, onthulde deze nieuwssite eerder al.

VVD-fractieleider Sophie Hermans benadrukt dat de stikstofdoelen (min 50 procent uitstoot in 2030) overeind staan en dat ze ‘verbaasd’ is over Hoekstra's interview: ,,Afspraak is afspraak bij ons, dat geldt voor alle onderdelen uit het coalitieakkoord.” Ook D66-fractieleider Jan Paternotte ‘herbevestigt’ dat het regeerakkoord intact blijft. ,,We hebben gewoon te veel stikstof en dat zien we in de natuur. We moeten de doelen halen. We kunnen het echt niet meer uitstellen.”

‘Spookrijder van het kabinet’

Tijdens het debat gaat het er fel aan toe. Oppositiefracties hekelen Hoekstra's koerswijziging (‘de spookrijder van het kabinet', zegt Klaver van GroenLinks) en de interne verdeeldheid: ,,Hoekstra probeert niet de impasse in het land op te lossen, maar de impasse binnen het CDA", zei Klaver. ,,Het einde is zoek als de boeren straks zeggen dat het niet genoeg is. Dan zal het CDA ook de handtekening onder het regeerakkoord moeten weghalen. U zet hiermee het kabinet onder hoogspanning.”

Premier Rutte wil niet ingaan op het verwijt van Kaag aan Hoekstra, de D66-leider stelde vrijdag dat ze Hoekstra ‘niet vertrouwt’: ,,Ik ga er van uit dat ministers elkaar voldoende vertrouwen. Staatsrechtelijk kan het net, maar politiek is het spannend.” Rutte herhaalt dat het AD-interview geparkeerd wordt zolang Remkes druk is met zijn bemiddelingspoging. ,,Het coalitieakkoord staat, het interview schuurt daarmee, maar we wachten nu eerst op Remkes.”

Oppositiepartijen wijzen erop dat op deze manier geen ‘eenheid van kabinetsbeleid is’ zolang de CDA-uitspraken er liggen die haaks op dit deel van het regeerakkoord staan. Maar premier Rutte stelt dat ‘staatsrecht niet in beton gegoten is'. Met het wachten op Remkes is het sudderende coalitieconflict voorlopig in de vriezer geparkeerd.

Het CDA houdt ondertussen vast aan de uitspraken, waarschuwt ook dat het niet ‘wijkt van deze koers’, maar wil eerst Remkes tijd gunnen. Tot die tijd staat het regeerakkoord nog wel. Maar als dat vandaag zo blijft, zullen oppositiepartijen roepen: het interview was slechts voor de bühne. Ook CDA’ers in het land verwachten meer.

Dat vergroot de druk op Hoekstra en dus de complete coalitie. Zij hebben nog even tijd. Pas als Remkes zijn gesprekken heeft afgerond begin september móéten partijen de balans opmaken, stelt ook CDA-fractieleider Pieter Heerma. ,,We moeten het mét de samenleving doen. Na de conclusies van Remkes vellen wij het oordeel of het gelukt is om de impasse te doorbreken.”

Volledig scherm Premier Mark Rutte tijdens het debat. © ANP

