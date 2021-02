Rutte doet ‘klemmend beroep’ om toch na 21 uur binnen te blijven

Dat heeft de premier zojuist gezegd in reactie op het vonnis van de Haagse rechter over de avondklok. Die stelt dat het middel van tafel moet, maar de Staat is in hoger beroep gegaan.



Rutte: ,,Het vervallen van de avondklok vanavond zou ernstige gevolgen hebben voor de veiligheid in Nederland. Als het klopt dat avondklok terecht van tafel is op juridische gronden, dan kijken we daar opnieuw naar. Maar het middel is nodig. Voor uw veiligheid en die van anderen.”



Minister Ferd Grapperhaus (Justitie) sprak tegen dat er sprake is geweest van een blunder bij het kiezen van de juridische basis van de avondklok. Volgens de rechter was deze niet goed, omdat er naar een noodwet is gegrepen. ,,Daarom hebben wij ook hoger beroep aangetekend.”



Hij sprak tegen dat er ‘maanden’ de tijd was om een betere wettelijke basis te kiezen. Grapperhaus erkende dat er al in november over gesproken werd, maar zei dat het toen niet nodig was en daarom ook niet een wet is opgetuigd.