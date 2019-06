Rutte dreigt bedrijven maar concreet plan ontbreekt

Rutte dreigde twee weken geleden op het congres van de VVD dat als grote bedrijven niet ‘aanzienlijk’ betere cao’s afsluiten, lastenverlaging voor werkgevers niet doorgaan. „Op dit moment klotsen de winsten tegen de plinten, maar het enige wat stijgt is het salaris van de topmannen.’’



De premier wees erop dat er een ‘fundamentele naoorlogse afspraak’ ligt dat wanneer het goed gaat met de economie, en met de bedrijven, ook werknemers daarvan profiteren. Maar hij ziet ook dat salarissen momenteel minder hard stijgen dan de inflatie. Als dat zo blijft, dan zal hij namens de VVD ‘inbrengen of je zou moeten kijken of we door moeten gaan met de verlaging van de vennootschapsbelasting’.



Snel zegt het eens te zijn met Rutte dat de lonen verder omhoog moeten, maar het is volgens hem niet zo dat er concrete wetgevende plannen voorliggen om die oproep kracht bij te zetten. ,,Het is niet zo dat ik mijn wetgevingsproces aanpas aan uitspraken op een VVD-congres’’, zei Snel vanmorgen in de Tweede Kamer.



Toch sluit hij niet uit dat het kabinet op Prinsjesdag alsnog met voorstellen komt. In augustus buigt het kabinet zich nog over de verdeling van de lasten voor burgers en bedrijven. Dan kunnen concrete maatregelen alsnog op tafel komen, aldus Snel.