Rutte: Geen conflict over klimaatvoorstellen

Geen pijnpunten

,,Wij moeten wel zorgen dat dit voor iedereen normaal te behappen is'', zei Ruttes partijgenoot Wiebes eerder. De bewindsman erkende dat die strijd ,,nog niet is gestreden''. Maar echte pijnpunten ziet hij niet. ,,Er is geen ander pijnpunt dan gewoon de hoeveelheid. We moeten op veel dingen reageren. Het zijn hele dikke stukken dus het kost even om daar doorheen te werken.''



Maar over de noodzaak om door te gaan op de ingeslagen weg, bestaat ook volgens Wiebes geen verdeeldheid. Doel is en blijft om in 2030 de uitstoot van CO2 met 49 procent te hebben verminderd ten opzichte van 1990. ,,In het regeerakkoord staan heldere afspraken, er is niemand die zich daarvan distantieert'', aldus de minister.