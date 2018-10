Rutte: geen extra regels voor vliegende koning

Premier Mark Rutte peinst er niet over om het vlieggedrag van koning Willem-Alexander aan banden te leggen. ,,Ik ben tegen nadere regels'', zei Rutte vandaag toen in de Tweede Kamer de begroting van het koningshuis werd behandeld.

D66 en GroenLinks willen dat de koning en zijn gezin vaker de trein pakken in plaats van het vliegtuig. Het stuit de partijen tegen de borst dat Willem-Alexander en Máxima in mei per chartervliegtuig naar Luxemburg gingen.

Over krap twee weken legt het koningspaar een staatsbezoek in het Verenigd Koninkrijk af. D66 en GroenLinks wilden graag weten hoe de reis naar Londen wordt afgelegd. ,,Ik hoop per Eurostar'', zei D66-Kamerlid Joost Sneller vanochtend in deze krant.

Rutte wilde daar vandaag tijdens de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer niet op ingaan. ,,Ik ga niet zeggen dat de koning en koningin per se met de trein naar Londen moeten reizen. Er wordt voor iedere reis een integrale afweging gemaakt. Daarbij wordt gekeken naar de bestemming, naar de doelmatigheid van het vervoersmiddel, en ook naar het milieu. We bekijken het van geval tot geval. Dat wijkt niet af van de afweging die we maken bij reizen van andere leden van de regering.''