Rutte gokt erop dat iedereen de situatie serieus neemt

Rutte hield een helder verhaal en zijn oproep aan iedereen om mee te helpen ons land door deze crisis te slepen kwam bij veel mensen aan. Er zijn in dit tijdsgewricht maar weinig politici die kunnen wat Rutte kan.

Maar dat wil niet zeggen dat we daarmee ook allemaal gerustgesteld moeten zijn. Het kabinet kiest ervoor om - op advies van het RIVM – het virus ‘gecontroleerd’ te laten voortwoekeren. Het virus zal niet verdwijnen, is de constatering. Meer dan de helft van de bevolking zal erdoor worden besmet. Lang niet iedereen wordt ziek en daarna ben je immuun. Om te voorkomen dat er te veel mensen tegelijkertijd ziek worden en de ziekenhuizen patiënten niet meer kunnen helpen, proberen we de verspreiding te vertragen door maatregelen als het sluiten van de horeca.

Het hele land dwingen binnen te blijven, heeft volgens het RIVM geen nut. Eens moeten we het land weer opstarten en dan komt het virus net zo hard weer terug. Dat klinkt logisch. Maar er zijn ook serieuze virologen uit andere landen die daar heel anders over denken. Zij vinden dat Nederland (net als Groot-Brittannië overigens) een onverantwoord risico neemt. Zolang er geen vaccin is, kan verplicht thuisblijven zoals in het Chinese Wuhan mensenlevens redden.