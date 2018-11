Rutte hekelt ‘aso’s’ in onder andere Tilburg: ‘Ik heb helemaal niets met Zwarte Piet-extremisten’

,,De aso's die zich afgelopen zaterdag hebben laten zien, verpesten het voor iedereen", zegt Rutte. ,,Als er kinderen bij zijn, moeten wij ons gedragen als volwassenen. Ik heb helemaal niets met Zwarte Piet-extremisten, noch voor noch tegen. Die discussie kun je voeren in praatprogramma’s of in ieder geval op een fatsoenlijke manier.”



GroenLinks-leider Jesse Klaver vindt de reactie die Rutte nu geeft niet in de haak. ,,Rutte slaat de plank mis door vreedzame demonstranten en racistische hooligans over één kam te scheren”, zo laat hij via Twitter weten.



Mensenrechtenorganisatie Amnesty International deed zondag een oproep aan premier Rutte om de ongeregeldheden bij de demonstraties te veroordelen. ,,,Rutte moet zich fel uitspreken tegen het geweld. Hij blijft nu stil. Met niks zeggen, geef je ook een signaal af”, aldus Amnesty-woordvoerder Emile Affolter.