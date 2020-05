Rutte: Het wordt spannend maandag als cafés en restaurants weer open mogen

Rutte herhaalde met klem dat de verruimingen ‘gepaard gaan met voorschriften’. ,,Dat betekent dus: boeken bij cafés en restaurants, dat brengt andere regels in bioscopen, reserveren...enzovoorts. Laten we ons daaraan houden. Want als we dat goed doen, dan is de kans het grootst dat het volgende pakket verruimingen in juli ook kan doorgaan.’’ Dat pakket in juli gaat om de heropening van sportscholen, sauna’s, sportkantines en casino’s. Die gaan waarschijnlijk al op 1 juli open, zei Rutte eerder deze week. Het Outbreak Management Team, dat het kabinet adviseert, moet nog wel kort daarvoor akkoord gaan. Die heropening stonden eerder gepland voor 1 september. Sportscholen en casino’s vrezen voor faillissementen als de deuren langer gesloten moeten blijven. Het kabinet wil dus gehoor geven aan de lobby die gaande was. Seksinrichtingen blijven wel gesloten tot 1 september.

Vakanties

Rutte wil aanstaande woensdag duidelijkheid geven over wat er mogelijk is met (zomer)vakanties. Sommige (Europese) landen hebben al aangekondigd dan graag weer toeristen te ontvangen, maar veel is nog onduidelijk. ,,Het is echt complex. Je ziet dat in heel Europa landen worstelen met die vraag”, zei Rutte. ,,We gaan echt even de tijd nemen voor dat besluit, vandaag hebben we er ook weer een uur over gesproken, maar het is ingewikkeld.”